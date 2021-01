Non sono finite con l'arrivo di Ernesto Torregrossa le manovre di mercato in casa Sampdoria nella sessione di gennaio. Uno degli obiettivi blucerchiati ad esempio è quello di cedere l'attaccante Antonino La Gumina, attualmente in esubero. Il Pescara sembra interessato, anche se il presidente Sebastiani ha smentito la pista, ma il nodo principale è rappresentato dall'impossibilità, da parte della Samp, di prestare il giocatore.



La Gumina è a Genova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dall'Empoli, che non vuole perdere logicamente quanto pattuito a suo tempo. I blucerchiati dovrebbero quindi prima riscattarlo e poi eventualmente prestarlo ai biancoazzurri. Il problema però è rappresentato dai paletti dell'indicatore di liquidità, che impedisce operazioni onerose di questo tipo.



Una soluzione, secondo Il Secolo XIX, sarebbe quella di una cessione per riequilibrare il conto. In questo senso il quotidiano fa il nome di Jakub Jankto. L'esterno ceco piace molto in Bundesliga, il suo nome continua a circolare sui media tedeschi e le sue quotazioni in Germania starebbero salendo.