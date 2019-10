Aspettando l'annuncio ufficiale di Claudio Ranieri, la Sampdoria si è allenata oggi in vista della Roma. Questo il report diramato dal club: "Ancor priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, la Sampdoria si è allenata questa mattina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Sul campo 1 Angelo Palombo ha diretto una seduta tecnica articolata attorno a lavori atletici, alla quale hanno preso parte tutti i calciatori disponibili, compreso Gonzalo Maroni.



Agenda. In permesso Gastón Ramírez, Karol Linetty si è diviso tra piscina e palestra. Andrea Seculin è invece alle prese con una sofferenza al polpaccio destro ed è stato sottoposto a terapie e fisioterapia: al suo posto è stato aggregato il Primavera Lorenzo Avogadri. Domani, ancora al mattino, è in programma il sesto ed ultimo allenamento settimanale".