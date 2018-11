La partita di domenica sera non è stata sicuramente indimenticabile per Joachim Andersen. Anzi, probabilmente quella offerta nel derby è stata la peggior prestazione stagionale del difensore centrale della Sampdoria, che ha commesso l'ingenuità da cui si è generato il rigore per il Genoa. Nonostante ciò però il difensore danese resta uno dei gioielli tra i blucerchiati, tanto è vero che pure nell'ultimo turno di campionato non mancavano gli scout per l'ex Twente. Il Doria dal canto suo pare aver già messo in preventivo la sua cessione e quella di Praet a giugno, e non a gennaio.



Come detto anche nel posticipo domenicale gli spalti di Marassi erano affollati di osservatori interessati al talento classe 1996. Ovviamente, l'Italia era fortemente rappresentata da Juventus, Inter e Napoli. Eppure Andersen gode di grande fama anche in Inghilterra. Oltre al sempre presente Tottenham secondo Il Secolo XIX c'era anche una delle due squadre di Manchester a monitorare la prestazione di Andersen. Non si sarebbe trattato però dello United, che pure in passato era stato accostato al giocatore classe 1996, bensì del Manchester City di Guardiola. Un'altra possibile pretendente da aggiungere all'eventuale asta che da Corte Lambruschini sperano di scatenare in estate.