La fase di incertezza societaria vissuta dalla Sampdoria negli ultimi mesi non sembra aver minato i conti del club blucerchiato. Gli uomini dei numeri Bosco e Panconi hanno lavorato per questo obiettivo, e il presidente Marco Lanna aveva già rassicurato i tifosi: non ci sarebbero state penalizzazioni in classifica legate a mancati pagamenti.



Tutti gli oneri fiscali (Inps, Irpef, pagamento degli stipendi fino a dicembre) sono stati assolti entro i termini previsti, ossia il 16 febbraio. Secondo Sampnews24.com è una testimonianza della solidità del club e della volontà di arrivare all'unico obiettivo, oltre alla salvezza, ossia la cessione della società.