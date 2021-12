La Sampdoria oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti, e in mattinata i giocatori e il gruppo squadra sono stati sottoposti al ciclo di tamponi necessario per certificare la loro negatività. Nell'organigramma societario, fa sapere Il Secolo XIX, a casa in quarantena ci sono già parecchi dirigenti o membri dell'organigramma, positivi. Stanno tutti bene, ma ovviamente è una situazione da monitorare.



L'ansia, per la Samp, è che parecchi giocatori rientreranno da lunghi viaggi, come ad esempio Candreva 'reduce' dalle Maldive. La speranza è quella di evitare contagi e defezioni da Covid alla delicata ripresa della Serie A.