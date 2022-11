Sono ore concitate in casa Sampdoria, con il club che dovrà capire come muoversi in merito alla posizione di Dejan Stankovic. La sensazione è che il tecnico blucerchiato non sia a rischio, anche perché era stato confermato da Lanna nel pre partita. Comunque, sono previsti parecchi incontri nei prossimi giorni, anche se uno era già andato in scena giovedì mattina.



Adesso, il CdA dovrà confrontarsi per verificare se esiste ancora condivisione all'interno del consiglio sulla posizione di Stankovic, con l'obiettivo di evitare quanto accaduto a suo tempo con Giampaolo. A breve, però, la dirigenza incontrerà anche Stankovic, per capire se il tecnico ci crede ancora e quali sono le sue richieste. Bisognerà anche discutere del mercato di gennaio per indagare se, senza cessione della società, si potrà intervenire e come per rinforzare la squadra.