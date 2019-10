La Sampdoria potrebbe aver individuato il suo nuovo allenatore. I condizionali sono d'obbligo, considerando i tanti colpi di scena delle ultime ore, ma il club blucerchiato sembrerebbe intenzionato a puntare in maniera decisa su Claudio Ranieri. La dirigenza doriana avrebbe incontrato a Roma l'allenatore ormai libero dopo l'esperienza con il club giallorosso, e secondo Sky Sport ci sarebbero i margini per convincere il tecnico ad accettare la proposta genovese.



La trattativa starebbe entrando nel vivo proprio in queste ore. Adesso toccherà a Ferrero tentare di convincere Ranieri, sottoponendogli un contratto adeguato e soprattutto un progetto capace di solleticare l'ex mister del Leicester.