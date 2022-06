Oggi sarà una giornata importante per il futuro della Sampdoria: l'incontro in programma a Roma infatti determinerà il futuro allenatore del club blucerchiato, dal momento che l'avvocato Antonio Romei vedrà, insieme a Panconi, l'attuale tecnico Marco Giampaolo.



Il mister è pronto ad accettare il progetto Samp, a prescindere dagli obiettivi. Giampaolo, scrive La Repubblica, vorrebbe puntare alla parte sinistra della classifica, ma conosce le difficoltà societarie ed è pronto ad affrontare la lotta per non retrocedere, con l'obiettivo di migliorare i 36 punti dell'anno scorso.



La richiesta dell'allenatore è ben precisa: con l'avvio di campionato e Coppa già a metà agosto, Giampaolo vuole una rosa pronta il prima possibile, per poter iniziare a lavorare da subito anche con i giovani.