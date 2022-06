Ieri la Sampdoria e il Milan si sono incontrate, e hanno potuto parlare di un calciatore che interessa molto ai blucerchiati. Si tratta del difensore Matteo Gabbia, per cui da Corte Lambruschini hanno effettuato qualche sondaggio. Il problema, però, è la posizione rossonera.



Secondo Il Secolo XIX il Milan considererebbe Gabbia di fatto incedibile in prestito, anche per il suo status di calciatore formato nelle giovanili. L'ostacolo è importante, perché la Samp voleva concludere l'operazione proprio sulla base di un titolo temporaneo. Romei si sarebbe informato anche su un giovane attaccante, il classe 2002 Lorenzo Colombo, l'anno scorso in prestito alla Spal.