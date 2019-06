La Sampdoria ha recentemente ufficializzato l'acquisto del giovane terzino del Chievo Verona Fabio Depaoli. Il calciatore, seguito a lungo dai blucerchiati, ha già rilasciato le prime dichiarazioni da blucerchiato postando anche una foto su Instagram con la maglia doriana.



In tempo di social, però, anche da un dettaglio del genere si può cogliere un indizio di mercato. Ed è successo anche a Depaoli. Tra i commenti ad un'altra foto, quella in cui salutava il Chievo, parecchi tifosi blucerchiati hanno notato anche quello del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, classe 1999 che ha giocato lo scorso anno a Parma, grande amico di Depaoli.



L'interesse della Samp per il calciatore è arcinoto, per questo motivo ha fatto rizzare le antenne a tutti la risposta di Depaoli al commento di Bastoni, che aveva pubblicato tre cuori sotto alla foto del terzino. "Ti aspetto" ha scritto l'ex Chievo all'amico. Un messaggio abbastanza eloquente, parecchi sostenitori doriani lo hanno già notato. E la suggestione resta.