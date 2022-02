Paura a Marassi nella giornata da record di Fabio Quagliarella, doppietta contro l'Empoli e 100 gol in maglia Sampdoria. Un tifoso doriano di 69 anni, in tribuna a guardare la partita, è stato colpito da infarto ed è andato in arresto cardiaco dopo il primo dei due gol siglati da Quagliarella. L'uomo è stato prso in cura dai soccorritori dell'Anpas. Rianimato con un defribillatore, il 69enne è stato poi portato all'ospedale Politecnico San Martino, dove è attualmente ricoverato.