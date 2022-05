La Sampdoria dovrà affrontare la Fiorentina, nel caldissimo match di lunedì del Ferraris, probabilmente senza Stefano Sensi e Sebastian Giovinco. Oggi i blucerchiati hanno ripreso gli allenamenti con vista sui viola, ma le speranze di avere a disposizione il centrocampista e l'attaccante sono ridotte al lumicino.



Giovinco ha giocato soltanto 30 minuti in stagione, ha saltato anche l'ultimo match e difficilmente recupererà per il prossimo. Situazione simile anche per Sensi: l'ex Inter ha una lesione all'adduttore, proverà a recuperare per la Fiorentina ma è quasi impossibile un suo impiego. Stringerà i denti anche Caputo: ha giocato con una frattura al mignolo sia il derby che a Roma con la Lazio, ci proverà anche lunedì.