La sosta per le Nazionali, nella scorsa tornata, aveva causato la perdita di Mikkel Damsgaard. Oggi invece c'è un'altra situazione che tiene in apprensione la Sampdoria, ed è quella relativa a Kristoffer Askildsen. Il giovane centrocampista norvegese, infatti, si è infortunato con la sua Under 21 per una botta alla caviglia destra, che lo ha costretto a chiedere il cambio durante il match con i pari età della Finlandia.



Secondo Il Secolo XIX, non dovrebbe trattarsi di un problema estremamente grave, ma la federazione norvegese ha acconsentito al rientro anticipato, esentando Askildsen dalla trasferta a Baku. Il centrocampista rientrerà oggi a Genova, e verrà immediatamente sottoposto a tutti i controlli necessari, volti a scongiurare un lungo stop.