L'infortunio rimediato a Napoli dal portiere della Sampdoria Emil Audero è più serio di una semplice 'botta', come ci si augurava nei giorni scorsi. Gli esami a cui è stato sottoposto il numero uno hanno evidenziato, per il giocatore scuola Juventus, una lesione del muscolo oblungo. Il calciatore classe 1997 quindi dovrà osservare un discreto periodo di riposo: resterà out fino alla sosta, il recupero è previsto per il 6 febbraio, partita con il Sassuolo.



Secondo Il Secolo XIX toccherà adesso a Wladimiro Falcone difendere la porta della Samp. Il portiere romano, nato nel 1995, affronterà Torino e Spezia in Serie A, e la Juventus in Coppa Italia. Falcone recentemente ha rifiutato il prestito alla Spal proprio per rimanere e Genova e giocarsi le sue carte in blucerchiato.