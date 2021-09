La sosta per le Nazionali porta una brutta tegola in casa Sampdoria. Nel corso del match tra la Polonia e l'Albania, valido per la quarta giornata di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, il terzino blucerchiato Bartosz Bereszynski è stato costretto a lasciare il campo anticipatamente per infortunio.



Ancora da valutare l'entità del problema per il difensore uscito attorno alla mezz'ora del primo tempo. Bereszynski, titolare da anni a Genova e con la Polonia, verrà valutato oggi. Il problema, a prima vista, sembrava essere di tipo inguinale.