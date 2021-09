Per fortuna, ho trascorso l’ultima settimana di mercato in. Osservare da lontano, con i soli aggiornamenti sul telefonino, è stato disintossicante. Non so se il mio fisico avrebbe retto. Rientro giusto in tempo per questo Sampmania, quello riassuntivo, e forse è meglio così. Anche perché, di fatto, la Sampdoria ha concentrato tutte le operazioni in entrata nelle ultime 24 ore. Analizzare la campagna acquisti è sempre piuttosto complicato, e mai come quest’anno. L’ossatura è la stessa dello scorso anno, depauperata di Tonelli, Jankto, Ramirez e Keita. Sono 113 presenze complessive e 14 gol in meno. Non sono quattro partenze ininfluenti, si tratta di giocatori esperti, formati, relative certezze nell’ambito della Serie A. A sostituirli arrivano un calciatore di grande esperienza, un ottimo attaccante come Caputo, per cui va valutata la tenuta fisica, complessivamente comunque una sicurezza, e due giocatori giovani, promettenti ma praticamente all’esordio nel campionato italiano, ossia Dragusine e Ihattaren. Il materiale per una permanenza tranquilla sembra esserci tutto, ma evitiamo voli pindarici di sorta. Il motivetto che va per la maggiore, tra i difensori ad oltranza dell’operato societario, è quello del miglioramento dei 52 punti dello scorso campionato. Penso sia onestamenteA proposito degli aedi ferreriani, negli ultimi giorni hanno fatto davvero una vitaccia. Impegnati su ogni pagina, forum, sito e quant’altro a glorificare questo o quel profilo, a seconda della relativa vicinanza in quel momento, costretti ao a dietrofront repentini seguendo l’ondivago andamento del calciomercato. Penso avranno bisogno di ferie loro, adesso, o quantomeno di un periodo detox dai social. Ma questo è un consiglio. A spaventare, nella dinamica dei movimenti blucerchiati, è soprattutto la scelta delle formule utilizzate., la partenza di Jankto a 6 milioni potrà anche figurare a bilancio come una scelta vincente e fantasiosa grazie alle pieghe contabili, ma considerando il prezzo d’acquisto è evidentemente un fallimento. Le altre ‘zavorre’, quei giocatori difficili da piazzare anno dopo anno, sono stateLo ripeto da secoli, si tratta della formula peggiore del mondo per chi cede: si massimizzano i rischi, e si minimizzano i vantaggi, la scorsa estate fa scuola in questo senso. Bizzarra anche la decisione di prendere: è in controtendenza con quanto fatto dalla Samp recente e, soprattutto, è in controtendenza con l’interesse blucerchiato. Il Doria si è sempre alimentato comprando ragazzini per poi rivenderli e fare il pieno di benzina agli ingranaggi genovesi, quest’anno no. Occhio, perché il giochino è molto, molto delicato, e se si inceppa salta tutto,Un altro aspetto preoccupante, ma non nuovo, è la totale assenza programmatica di una linea ben precisa da seguire per le operazioni in entrata., tanto per rimanere ai nomi confermati ufficialmente da Ferrero e collaboratori,, quanto per l’evidente dicotomia che si presenta. Da una parte ci sono un centravanti pesante, forte fisicamente, il classico colosso d’area - utilissimo, parere personale - e classe 1995, o due attaccanti rapidi e tecnici, rispettivamente giovanissimi (Supryaga) o già formati ma ancora potenzialmente all’apice della carriera come Keita. Dall’altra invece troviamo un calciatore trentaquattrenne, gran bel finalizzatore ma invendibile in futuro. Capite da soli come i due scenari siano totalmente incompatibili tra loro. In tale ottica, anche il prestito di Bonazzoli evidenzia un’assenza di consequenzialità. Misteri della fede. A proposito di Caputo, curiose anche le dichiarazioni di Faggiano in merito: “Ci lavoravamoda tempo”, ha detto il ds. La frase, però, cozza con quanto ammesso dall’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali: “L’operazione Caputo èed è frutto del buon rapporto che abbiamo con il ragazzo”. Quale versione va presa per buona?Discorso simile a quello di Caputo vale per la questione centrocampista: l’affare quasi fatto per, confermato dallo stesso giocatore, poi sfumato e svanito come una bolla di sapone, senza nessun altro volto nuovo nel reparto, dà da pensare. Era un’alternativa a Thorsby, poi rimasto? O si trattava di un innesto utile in un reparto un po’ corto, poi accantonato a fronte di altre priorità? In entrambi i casi, servirebbe maggiore trasparenza comunicativa. La sensazione persistente è che la Sampe soltanto dopo il tassello in possesso di tali qualità.A guardare il bicchiere mezzo pieno, se non altro quest’anno D’Aversa avrà a disposizione almeno due giocatori per ruolo. Di incognite, però, ce ne sono tante.Preghiamo nell’esplosione di Damsgaard, nei polmoni di Thorsby e nel ritrovato feeling difensivo, ancora piuttosto fragile nonostante lo 0-0 di Sassuolo. Però, ve ne prego, non tentate di far passare lea tutti quanti. Sapere di doversi accontentare di manovre risicate e di vacche magre è un conto,