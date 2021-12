Sembra ancora molto lontano il ritorno in campo del centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard dopo l’intervento in artroscopia dello scorso novembre. Qualcuno aveva ipotizzato un rientro a dicembre, in realtà la situazione sembra essere molto diversa. Il danese infatti sta continuando il suo iter di recupero ma, per migliorare lo stato d’animo e proseguire la riabilitazione, trascorrerà le vacanze di Natale e Capodanno in famiglia in Danimarca.



Secondo La Repubblica Damsgaard a Genova ha l’affetto dei compagni di squadra ma continuerà la riabilitazione in patria, vicino alla famiglia. Il suo programma verrà monitorato a distanza dalla Samp, la speranza è quella di rivederlo a gennaio.