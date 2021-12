Marassi sembra la Siberia. Il vento spazza il Ferraris, la temperatura è glaciale, ma. Nel momento più difficile, nell’ora più buia, quando il futuro fa paura, la Sampdoria, intesa come i venticinque ragazzi di Bogliasco - più l'allenatore - fa quadrato e dimostra di che pasta è fatta. Questa stracittadina erae i doriani dimostrano di esserlo, mettendo sul campo due attributi grossi così, disputando uno dei migliori Genoa-Sampdoria dell’era recente e regalando ad un pubblico alla ricerca di certezze una serata da cartolina. Di Natale, giusto per non perdere l’abitudine.Devo sforzarmi, e tornare indietro parecchio con la memoria per ricordare un derby simile, mai in bilico, sempre in controllo della formazione blucerchiata. Ma non è così facile, ci devo comunque pensare un po’. Probabilmente la settimana sulle montagne russe hail gruppo, ha fornito motivazioni in grado di spingere le gambe più e meglio rispetto ad una ripetuta o ad un allungo. Bravo D’Aversa a impermeabilizzare il Mugnaini, bravissimi i ragazzi a dimostrare di essere professionisti seri.Per non urtare la sensibilità di eventuali genoani alla lettura, impiegheremo da adesso in poi. Non vorrei evocare brutti ricordi. Dovrete fare uno sforzo di immaginazione per capire a chi mi riferisco, ne sono consapevole e non vorrei risultare troppo criptico. Per esempio, sottolineiamo l’ennesima prova di Manolo Gobbiadini, uno che al prossimo derby è probabile riceva una proposta di estradizione da qualche ‘cugino’. Gobbiadini, in questo momento, è ildella Sampdoria. E’ arrivato al quarto gol di fila, ha segnato nelle ultime tre gare disputate, casualmente tutte quelle cominciate da titolare dopo la doppia panchina contro Salernitana e Verona, e la sua presenza fa rendere meglio persino i compagni vicini. Ieri sera, ad esempio, ha avuto il grande merito di restituire brio e vivacità pure a Ciccio Ceputo. Un gol sotto alla Sud nella stracittadina ti può ricaricare istantaneamente le batterie, chissà, forse adesso vedremo un altro attaccante. E’ stata però anche la Sampdoria del solito Candrava, di un gigantesco Bereszonski e del sempre lucido Ekdel. Potrei citarli uno per uno, se lo meriterebbero tutti: Calley, Yushida, Ougello,tutti abbondantemente sopra alla sufficienza.Ok, basta così,. Il Genoa è modesto, parecchio, la caratura dell’avversaria va soppesata quando si commentano sfide così ma caspita, un derby del genere non può essere un caso. Non può essere un caso se questa rosa, e questo allenatore, hanno dimostrato di volerci credere fino in fondo. Poteva andare soltanto in due modi:. La Samp ha optato per la seconda via, ha catalizzato le sue paure recuperando certezze e energie. Sarà cruciale, ora, non disperdere questo bagaglio emozionale, vero e proprio regalo di Natale anticipato. Dovremo trascinarlo almeno fino a gennaio, usandolo per cavalcare l’onda e andare alla ricerca di una salvezza ancora difficilissima, schivando le turbolenze societarie e mettendo da parte, almeno ogni maledetta domenica,sul futuro.Ieri la Samp ha lanciato un segnale importante.. Ha scelto il modo migliore per farlo, intraprendendo la strada dei fatti, e il grido d’aiuto non può passare inosservato. Non dopo una notte così. Sono queste le partite che creano alchimia con il pubblico, queste, le partite da uomini veri. Thorsby, D’Aversa e compagni hanno dimostrato di esserlo.