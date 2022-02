I tifosi della Sampdoria dovranno rassegnarsi a non rivedere Mikkel Damsgaard in campo con la maglia blucerchiata in questa stagione. Il calciatore danese si è infortunato il 3 ottobre, inizialmente veniva ventilata la possibilità di rivederlo in campo a dicembre ma le tempistiche, sempre avvolte da un velo di mistero, si sono via via allungate.



Ora è arrivata una conferma autorevole di quanto si temeva. Damsgaard resterà fuori fino al termine della stagione, e può considerare chiuso il campionato 2021-2022. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Sampdoria, Marco Lanna: "Damsgaard difficilmente potrà rientrare in questa stagione" ha confessato il numero uno di Corte Lambruschini a Telenord.

Diverso il discorso sull'ultimo innesto di mercato doriano: "Supriaha è giovane, bisogna dargli il tempo di ambientarsi" ha specificato Lanna.