Se da Bogliasco filtra pessimismo in merito alle condizioni di Giovinco, e apprensione per Omar Colley, contestualmente arriva dal Mugnaini anche una ventata di positività per altri due infortunati di casa Sampdoria, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira. Nei giorni scorsi i due centrocampisti si sono allenati a parte, ma Giampaolo spera di recuperare entrambi per Venezia.



Ekdal, fa sapere Il Secolo XIX, da settimane convive con i problemi legati alla fascite plantare, mentre Vieira è alla prese con i postumi del problema al piede di qualche tempo fa. Entrambi però ieri sono riusciti ad allenarsi con i compagni, e probabilmente verranno convocati per Venezia.