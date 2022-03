Credo sia il caso di. Nessuno è felice per una partita persa, mai.. La gara a Udine è una cosa, il match con la Juve un’altra. Io francamente non ho visto una Samp così terribile. Anzi, credo ci siano persino parecchi aspetti da salvare, nell’1-3 di Marassi. A partire dalla risposta di atteggiamento e convinzione messo in campo dai blucerchiati. Per gran parte del tempo, il Doria si è mosso in campo in maniera organizzata, senza trasmettere l’impressione di rassegnazione e stanchezza emerse ad esempio alla Dacia Arena, o a Bergamo.Penso che l’incontro di ieri sia stato forseE’ un episodio la goffa scivolata di Yoshida. E’ un episodio l’ingenuo intervento di Colley a causare il rigore del raddoppio. E’ un episodio un rigore sbagliato (capita, quando giochi a calcio, e Candreva lo ha calciato sì male, ma neppure così tanto), ed è un episodio pure la terza rete bianconera, propiziata da un grosso errore di posizionamento di Bereszynski e confezionata dal primo intervento non buono di Falcone da quando è il titolare della Samp. In quest’ottica ritengo vadano rivalutate pure le responsabilità di Giampaolo sulla sconfitta:Come puoi prevedere a tavolino situazioni del genere, quando prepari una partita con la Juve, adottando contromosse? Semplice, Non puoi. Al massimo, puoi insegnare alla tua squadra a reagire. E tutto sommato, i blucerchiati c’erano quasi riusciti.Ovvio, il nervoso non ti passa, facendo simili considerazioni. Forse aumentano i rimpianti. Di aspetti preoccupanti, poi, ne abbiamo milioni da sottolineare. I gol subiti adesso ad esempio non nascono più da ripartenze sbilanciate o situazioni di evidente superiorità numerica quando gli avversari ripartono, ma sonoColley, il nostro miglior difensore, ha disputato partite di alto livello ed è strano che da tre giornate a questa parte giochi con simile difficoltà. Bereszynski è sempre piuttosto attento e diligente, ligio al suo compito anche in fase di marcatura, una dormita simile da lui non te l’aspetti. A Yoshida concediamo il beneficio del dubbio, è al rientro da un infortunio fastidioso, forse deve ancora recuperare un po’ di familiarità con il calcio vero, che è tutt’altra cosa rispetto a quello degli allenamenti. E ancora: a centrocamposu cui convogliare palloni e pensiero di gioco, Thorsby fatica a parlare la ‘lingua’ degli altri con i piedi, Sensi da due partite sembra il lontano parente dello splendido giocatore ammirato con il Sassuolo. Eppure, i compiti e la posizione in campo sono gli stessi. C’è poi il problema attacco. Al netto delle rassicurazioni di facciatae i gol latitano un po’ come le alternative nel reparto per ovviare a questa carenza. Tutto vero.Però, andando a leggere i numeri e lo sviluppo della gara, saltano all’occhio parecchie contraddizioni. Il computo dei tiri, ad esempio,. Lasciamo perdere il dato dei tiri in porta, che recita 16 conclusioni a 6 per i padroni di casa. Concentriamoci sul dettaglio delle conclusioni nello specchio: 5 per la Samp, con 1 gol all’attivo, 3 per la Juve e 3 realizzazioni. Significa che i bianconeri hanno il 100% in fase finalizzativa, mentre noi. E non è l’unico aspetto bizzarro. Consideriamo ad esempio il computo delle occasioni per segnare: 5 per la squadra di Allegri, e 3 reti in saccoccia, 13 per i ragazzi di Giampaolo e 1 gol. La Samp ha corso mediamente di più, percorrendo un maggior numero di km rispetto agli ospiti, ha tenuto il baricentro più alto e ha creato parecchie azioni d’attacco in più, 32 a 21. Insomma, la Samp con la Juve se l’è giocata per lunghi tratti alla pari. Molto diversamente rispetto a quanto raccontino il tabellino, o certe analisi superficiali limitate solo a quanti punti ha preso Giampaolo sino ad oggi, quanti ne ha persi e quante reti ha incassato la sua squadra.Naturalmente, voi direte “Sì, tutto vero,ma alla fine più delle statistiche, dei numeri e del possesso palla”. E avete ragione. Però i punti sono diretta conseguenza dell’atteggiamento e del modo di interpretare gli impegni. Avessimo invertito le due ultime partite, Udinese e Juve, ad esempio sarei molto più pessimista. Il vero flagello è stata la debacle rimediata in Friuli, quel 2-1 ha fatto danni incommensurabilmente maggiori rispetto a un k.o. con la Juve.. Sarà una settimana lunghissima, fino a Venezia. Lì la vittoria non è un’opzione, è un obbligo, a prescindere da numeri, statistiche e analisi. Giocando come ieri, però, non è un miraggio. Come ha scritto la Sud qualche giorno fa a Bogliasco,. E, aggiungo io, dimostrate di non trovare le motivazioni soltanto di fronte alla Juve.