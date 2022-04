La Sampdoria è partita alla volta di Verona con tre assenze: mancheranno Manolo Gabbiadini, Sebastian Giovinco e Andrea Conti. Hanno invece stretto i denti altri giocatori blucerchiati, in dubbio sino all'ultimo a causa delle non perfette condizioni fisiche. Mikkel Damsgaard, ad esempio, è tornato in campo con la Salernitana e potrebbe mettere ulteriori minuti nelle gambe al Bentegodi.



In dubbio c'era anche Albin Ekdal, a causa degli ormai celebri fastidi. Lo svedese stringerà i denti, in dubbio però la sua presenza in campo dal primo minuto. Anche Alex Ferrari aveva accusato alcuni problemini muscolari, ma pure il centrale prenderà parte alla sfida.