Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal è stato costretto a fermarsi nuovamente. Convocato dalla Svezia per la cruciale partita con la Polonia in ottica Mondiale, oltretutto sfumata per i gialloblù, il centrocampista è stato costretto ad accomodarsi in tribuna a causa del riacutizzarsi del dolore dovuto alla fascite plantare, che ormai da tempo lo sta perseguitando.



Secondo La Repubblica, Ekdal è abituato a giocare con fastidi mai del tutto sopiti, e per questo motivo l'aver issato bandiera bianca suona preoccupante. Difficile pensare che il centrocampista possa prendere parte alla partita con la Roma. Le alternative a disposizione di Giampaolo sono un impiego di Rincon come play, oppure di Vieira