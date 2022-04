La Sampdoria non è particolarmente fortunata, di questi tempi, con la questione infortuni. Il club blucerchiato sta affrontando problemi in numerosi reparti e lunedì, durante la gara con il Bologna, ha temuto anche per un acciacco occorso al difensore Alex Ferrari.



Il centrale contro il Bologna è uscito, lasciando il campo a Yoshida, a causa di un problema al polpaccio. Secondo Sampnews24.com però l'acciacco non sarebbe preoccupante, e la sua presenza nel match con la Salernitana, in coppia ad Omar Colley, non sarebbe a rischio.