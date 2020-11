Da qualche tempo la Sampdoria deve fare a meno di uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione. L'infortunio di Manolo Gabbiadini ha creato qualche grattacapo a Ranieri, che non ha potuto utilizzare praticamente mai la punta in questa stagione, tolto qualche spezzone di partita. Lo staff sanitario blucerchiato aveva anche valutato la possibile operazione chirurgica, salvo poi optare per le terapie conservative.



"Gabbiadini sta facendo un lavoro particolare, per non caricarlo troppo sul pube" aveva detto ieri Ranieri in conferenza stampa. La speranza della Samp è di sfruttare la sosta per ultimare il recupero del giocatore ex Napoli, che soffre di un dolore al basso addome, e averlo a disposizione il 22 novembre per Sampdoria-Bologna. Considerando anche l'infortunio di Keita, un recupero di Gabbiadini sarebbe considerato un rientro d'oro.