Laresta con il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Manolo. L'attaccante blucerchiato, uscito ieri dal campo quasi in lacrime dopo un infortunio, ha fatto preoccupare la dirigenza doriana, che è subito corsa ai ripari con Giovinco . Questa mattina la punta si sottoporrà ad una risonanza per accertare la diagnosi. Dal Ferraris, però, filtrano brutte sensazioni.Il primo consulto scrive Sampnews24.com è andato in scena direttamente a Marassi. La prima visita è stata fatta dal consulente ortopedico della Sampdoria, Claudio, e la diagnosi iniziale parlerebbe di un, in quel caso la stagione di Gabbiadini potrebbe purtroppo considerarsi finita.