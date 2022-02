C'erano grandi aspettative, in casa Sampdoria, su Sebastian Giovinco. L'attaccante classe 1987, messo sotto contratto in fretta e furia dai blucerchiati dopo l'infortunio di Gabbiadini, è stato però subito costretto a fermarsi a causa di un problema fisico al polpaccio. Il fastidio muscolare, unito al lungo viaggio sostenuto da Toronto a Genova per la firma, gli hanno quindi impedito di essere convocato per la partita con il Milan.



Adesso la Samp affronterà l'Empoli, ma le possibilità di vederlo in campo già sabato sono ridotte al lumicino. Secondo Sampnews24.com Giovinco proverà a stringere i denti in modo esserci contro l'Atalanta, il 28 febbraio, o in alternativa a inizio marzo, per la sfida del 5 marzo a Udine.