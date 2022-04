Per la Sampdoria sarà un derby ad altissima tensione. I blucerchiati, reduci dal pareggio di Verona, affronteranno la stracittadina con pochissimi ricambi in attacco. La speranza di Giampaolo è quella di recuperare almeno parzialmente Sebastian Giovinco.



L'attaccante ex Juve continua ad allenarsi a parte per il problema al polpaccio che lo affligge praticamente dal suo arrivo a Genova e che gli impedisce di entrare stabilmente a far parte dei convocati della Sampdoria. Il dolore costante si fa sentire in continuazione, ma Giovinco farà un tentativo per il Derby della Lanterna.



Secondo Sampnews24.com la sua convocazione dipenderà da quanto riuscirà a forzare il recupero nei prossimi quattro giorni. Giampaolo spera di averlo a disposizione ma è ben consapevole del fatto che, anche dovesse recuperare, potrebbe utilizzarlo soltanto nel secondo tempo del match.