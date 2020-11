Brutte notizie sul fronte Keita Baldé per quanto riguarda la Sampdoria. Il problema fisico accusato dall'attaccante un paio di giorni fa ieri è stato analizzato con esami più approfonditi, che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale destro. L'ex Monaco salterà sicuramente la sfida con il Cagliari, ma potrebbe non bastare la sosta per recuperare la condizione.



In dubbio quindi, scrive Il Secolo XIX, ci sono anche Sampdoria-Bologna del 22 novembre e persino Torino-Sampdoria del 30 novembre. L'infortunio è simile a quello che aveva avuto nel gennaio 2019 quando era all'Inter, che lo aveva tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. "Aveva già avuto un problema in quel punto quando era all'Inter" ha detto Ranieri "Penso che possa trattarsi di qualcosa che coinvolge l'elasticizzazione di quella cicatrice". Oltretutto Keita era stato chiamato dopo quasi un anno dalla sua Nazionale, e salterà ovviamente il doppio impegno valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.