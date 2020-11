Niente Cagliari per Keita Balde. L'attaccante della Sampdoria scalpitava, voleva essere della partita e giocarsi una maglia da titolare ma ieri, durante l'allenamento blucerchiato, dopo uno scatto si è fermato toccandosi la coscia destra. L'ex Monaco non si è dimostrato troppo preoccupato lasciando il campo, ha assicurato a tutti di essersi fermato in tempo e spera quindi di aver limitato i danni.



ll club blucerchiato ha subito organizzato degli esami strumentali per Keita, che verranno svolti in queste ore e daranno un responso più accurato. In caso di affaticamento, la situazione si potrebbe risolvere in maniera abbastanza rapida, diverso lo scenario a fronte di problemi più acuti. Difficilmente comunque Keita rientrerà nell'elenco dei convocati per la partita di Cagliari, e quasi certamente declinerà anche la chiamata ricevuta dal Senegal.