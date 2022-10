Non è una stagione fortunatissima per la Sampdoria, che attualmente sta vivendo ore di ansia per l'infortunio di Jeison Murillo. Il club blucerchiato ha grande preoccupazione, perché al Dall'Ara il centrale si è accasciato al suolo praticamente all'ultimo scatto. Sia lui che lo staff sanitario temono uno stiramento al flessore della coscia sinistra.



Oggi Murillo verrà sottoposto ai primi esami, utili per valutare l'entità del danno. Se la diagnosi iniziale sarà confermata, però, il rientro del colombiano andrà calendarizzato a gennaio, considerando anche la sospensione di due mesi del campionato. Oltretutto Stankovic, fa sapere Il Secolo XIX, è rimasto piuttosto contrariato dell'infortunio dato che puntava parecchio sull'esperienza dell'ex Inter. Otretutto, Murillo è ancora in trattativa con la Samp per il rinnovo del contratto. Non dovesse arrivare la fumata bianca, potrebbe liberarsi a zero e a febbraio potrebbe già firmare con una nuova società.