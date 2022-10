Bologna-Sampdoria 1-1





Audero 5,5: poteva forse respingere meglio il tiro non certo irresistibile di Aebischer.



Bereszynski 6: partita a due facce: male nel primo tempo, dove si perde Aebischer nell’azione del gol rossoblù, bene nella ripresa, quando arriva sul fondo e mette in area il pallone del pareggio.



Murillo 5,5: sbaglia un po’ troppe volte il tempo di uscita nei primi quarantacinque minuti. Prende le misure ad Arnautovic soltanto nella ripresa.



Colley 5,5: quando lo punta Aebischer, nell’azione del gol, appare poco lucido. Lo svizzero infatti lo salta e va al tiro, e sul tap-in di Dominguez il Bologna passa in vantaggio.



Augello 6: tiene a bada Orsolini, ma non fa in tempo a chiudere sul tiro di Dominguez.



Rincon 6,5: lotta fino all’ultimo secondo, esaltato dalle urla del Drago Stankovic.



Vieira 6: insieme a Rincon prova a fare diga a centrocampo, ma Dominguez sulla trequarti tocca troppi palloni.



(13’ s.t. Villar 6: col suo ingresso in campo cresce la qualità dei blucerchiati, e la Samp trova il gol del pareggio.)



Gabbiadini 5: spento. Anzi spentissimo. Cambiaso può spingere in fascia senza timori. È il primo bocciato all’intervallo dell’era Stankovic.



(1’ s.t. Leris 6,5: porta elettricità sulla fascia destra e mette in difficoltà Cambiaso. Il suo ingresso sveglia Bereszynski, ma anche tutti gli altri. Suo il tiro-assist che consente a Djuricic di trovare il pareggio)



Sabiri 5: male il primo tempo da trequartista, invenzioni zero. Nella ripresa scambia la posizione con Djuricic ma non è proprio serata.



(24’ s.t. Quagliarella 6,5: porta esperienza in campo e qualche tocchetto giusto, come nell’azione del gol)



Djuricic 7: fa diverse cose buone e una molto bella, l’assist visionario per il gol annullato di Caputo. Peccato per il fuorigioco netto. Più tardi si trova sulla testa il tiro sbilenco di Leris e pareggia.



(38’ s.t. Verre s.v.)



Caputo 5: la rete annullata è una botta di nostalgia. Bei tempi quando lui e Djuricic se la passavano al Sassuolo. Adesso invece non riescono quasi a trovarsi. Il calcio è strano. Altra prestazione insufficiente.









All. Stankovic 6,5: il Drago cambia l’atteggiamento della Samp nell’intervallo e a differenza di Thiago Motta azzecca i cambi. Il suo esordio è un crescendo, sputa fuoco sul Dall'Ara.