Arriva un grattacapo per Claudio Ranieri in vista della partita di sabato con il Cagliari. Dall'allenamento odierno della Sampdoria infatti sono giunte notizie piuttosto importanti sul fronte Keita Balde. L'attaccante blucerchiato infatti, durante la seduta al Mugnaini, è stato costretto a fermarsi.



L'infortunio sembrerebbe un problema muscolare, almeno stando a quanto comunicato dalla Sampdoria. "​Keita Balde ha chiuso in anticipo la seduta per un fastidio alla coscia destra che sarà valutato nel corso delle prossime ventiquattro ore" ha scritto il club doriano. Da capire se sarà a rischio la trasferta in Sardegna oppure