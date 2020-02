Fiato sospeso in casa Sampdoria per l'infortunio rimediato da Fabio Quagliarella. Minuto 24 della ripresa nel corso della sfida tra i blucerchiati e il Napoli: l'attaccante blucerchiato, con una sterzata, costringe Manolas al fallo da rigore, peraltro rivisto al Var. Il centravanti doriano è rimasto accasciato a terra dolorante per alcuni minuti di gioco, sino all'interruzione dell'arbitro La Penna, e non ha potuto battere il rigore, lasciato a Gabbiadini.



L'infortunio di Quagliarella ha subito detestato le preoccupazioni dello staff sanitario blucerchiato, piombato in campo per sincerarsi delle condizioni del numero 27. Per Quagliarella dovrebbe trattarsi di un problema alla caviglia, una forte contusione che il Doria valuterà con estrema attenzione nelle prossime ore.