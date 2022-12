Le notizie che arrivano dalla Turchia per la Sampdoria non sono affatto confortanti: la stagione di Fabio Quagliarella potrebbe di fatto essere finita ieri, dopo un contrasto aereo e una brutta caduta sul ginocchio sinistro. Lo stesso ginocchio che, secondo i primi spifferi dal ritiro blucerchiato, sarebbe saltato al Capitano del club genovese. Il report parla di trauma distorsivo, trauma che verrà valutato oggi, ma le sensazioni non sono positive.



La paura è quella di una lesione al crociato. Se tale diagnosi venisse confermata, la stagione di Quagliarella (e, a 39 anni e con un contratto in scadenza, probabilmente anche la sua esperienza in blucerchiato) potrebbero di fatto considerarsi conclusa. Ovviamente, la speranza dei tifosi genovesi è quella di rivedere in campo almeno una volta Quagliarella, per tributargli il saluto che merita. Dipenderà molto dalle notizie in arrivo dalla Turchia nelle prossime ore.