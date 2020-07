La battaglia di Udine ha costretto il trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez ad abbandonare prima del dovuto il terreno di gioco. Il giocatore uruguaiano, sul finire del primo tempo, è stato colpito alla caviglia dall'attaccante bianconero Nestorovski, e il dolore ha costretto l'ex Bologna a lasciare il match per fare spazio a Federico Bonazzoli, poi risultato decisivo.



Ramirez fortunatamente dovrebbe però aver rimediato soltanto una contusione, molto dolorosa ma non particolarmente grave. Oggi pomeriggio si capirà qualcosa di più, ma la sua presenza nella sfida di domani sera contro il Cagliari è in forte dubbio.