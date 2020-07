Paolo Benedetti, vice dello squalificato Claudio Ranieri, ha parlato così dopo la vittoria della Sampdoria contro l'Udinese: "Soddisfazione grandissima per la squadra, che ha fatto una gara attenta, precisa, volitiva. Avevamo bisogno di un risultato del genere, è un bel tassello verso il nostro obiettivo: siamo sulla buona strada ma non è finita. La classifica la guardiamo, cercando di ottenere il massimo da ogni partita. Adesso la nostra posizione in classifica è migliorata ma con i tre punti in palio cambia repentinamente, quindi restiamo concentrati sul nostro obiettivo: la salvezza".