La priorità per la Sampdoria, in vista della partita di Bergamo, sarà quella di recuperare il suo giocatore forse maggiormente incisivo in questo momento, ossia Stefano Sensi. Il trequartista ex Inter era pronto a giocare dal primo minuto con l'Empoli, ma all'ultimo è stato costretto a dare forfait. Inizialmente, la versione trapelata era quella di una gastroenterite, in realtà secondo altre versioni il problema sarebbe stato di natura muscolare.



Alcuni rumors raccontano infatti di un fastidio all'adduttore per il numero 5 blucerchiato. Non dovrebbe trattarsi di un problema preoccupante, la Samp comunque valuterà con attenzione le sue condizioni in settimana prima di decidere in merito al suo impiego per l'Atalanta.