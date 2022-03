In casa Sampdoria, da qualche giorno si stanno allenando a parte sia Kristoffer Askildsen che Vladyslav Supryaga. Per il centrocampista norvegese, il problema è al ginocchio sinistro mentre l’ucraino è alle prese con un dolore alla caviglia destra, dovuto ad un trauma distorsivo-contusivo che lo ha tenuto anche fuori dall’elenco dei convocati a Udine. A parte anche Ronaldo Vieira.



Giampaolo comunque ha diviso la seduta di ieri in gruppi, dopo una prima parte atletica collettiva coordinata dal preparatore atletico De Bellis. Chi ha giocato in Friuli, ha svolto lavoro di recupero concluso da allunghi sotto la guida del preparatore Catalano, mentre gli altri si sono concentrati in esercitazioni a pressione a campo ridotto e partitella finale. Presenti Thorsby, Magnani, Conti, Sabiri, Ferrari, Giovinco e Augello, che sabato con la Juve tornerà titolare vista la squalifica di Murru.