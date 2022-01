Contro il Napoli, un'assenza piuttosto importante per la Sampdoria è stata quella di Maya Yoshida. Il centrale giapponese, infortunatosi nel primo tempo della sfida con il Cagliari, ha riportato un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi ancora per qualche tempo. Il rientro potrebbe avvenire a inizio febbraio, per la precisione il 6.



Yoshida salterà presumibilmente le sfide contro Torino e Spezia, e la gara con la Juventus di Coppa Italia. Probabilmente l'ex Southampton approfitterà della sosta per recuperare al meglio, e tornerà in campo in tempo per la delicata sfida con i neroverdi in programma proprio il 6 febbraio al Ferraris.