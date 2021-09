La Sampdoria ieri ha impattato per 2-2 con l'Inter, ma l'arbitraggio di Orsato non è piaciuto molto ai tifosi blucerchiati. Sono almeno tre gli episodi contestati dalla Samp, l'intervento di Colley che ha generato la punizione dell'1-0, la spallata a Damsgaard in occasione del raddoppio, e la maglia strattonata a Candreva in area al 97'.



Particolarmente polemico anche il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. "Fanno i regali a chi non ne ha bisogno", ha dichiarato il Viperetta come riportato da Il Secolo XIX. Il patron doriano si è detto poco convinto della direzione di gara dell'arbitro veneto.