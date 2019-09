Lunedì 30 settembre scade l'esclusiva della trattativa col gruppo Vialli, ma l'offerta non è ancora arrivata e così i tempi possono allungarsi ulteriormente. Il presidente della Sampdoria, Ferrero ha dichiarato: "Troppe chiacchiere, io sono concentrato esclusivamente sulla squadra. Tante volte in passato ho sentito dire che era la mia ultima partita. Ma, oltre agli scongiuri di rito, di ultimo io conosco solo il cantante, che tanto piace ai giovani, e il comandante, un eroe nazionale. Lo dissi anche dopo il mio decimo derby, con nove risultati utili, di cui sei in tre stagioni, e lo ripeto oggi. Pensiamo alla Sampdoria, stiamo tutti uniti".