La Sampdoria prova a stringere per Antonio Marin. Il giovane fantasista della Dinamo Zagabria sembra essere diventato il primo obiettivo di mercato per il club blucerchiato, anche perché da Corte Lambruschini avrebbero già incassato l’assenso da parte del giocatore. Ci sarebbe già stato il primo contatto con Miroslav Bicanic, agente dell’esterno offensivo classe 2001. Il procuratore del calciatore, considerato uno degli astri nascenti del calcio balcanico, avrebbe già dato l’assenso al suo trasferimento a Genova.



Nel frattempo la Sampdoria per chiudere aspetta per questa settimana la conferma che la Dinamo Zagabria accetti la formula proposta, ossia il prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro, e secondo Il Secolo XIX avrebbe dato una sorta di ‘ultimatum’ alla società con sede nella capitale croata.