La trattativa per portare Antonio Marin a vestire la maglia della Sampdoria è ben avviata e sembra giunta ad un bivio. Il club blucerchiato nelle ultime ore infatti ha ottenuto l’assenso del giocatore, che ha dato l’ok ad un suo trasferimento in blucerchiato tramite il suo entourage. Adesso per Corte Lambruschini inizierà un’altra fase, ossia quella volta a convincere la Dinamo Zagabria a cedere il calciatore.



Secondo Sky Sport lo staff di Marin porterà la prima offerta doriana, prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, nella capitale croata. La palla passerà poi alla società, con il procuratore che cercherà di convincere la Dinamo ad accettare l’offerta della Samp.