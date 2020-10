Nelle scorse ore la trattativa tra Gaston Ramirez e il Torino sembrava particolarmente ben avviata e prossima alla conclusione. Il trequartista della Sampdoria pareva destinato a sposare il progetto granata, per raggiungere anche il suo ex allenatore Marco Giampaolo. In realtà però il possibile trasferimento sembra non essere più così certo, tanto che Ramirez questa sera è stato convocato da Ranieri e probabilmente partirà anche titolare nella sfida con i viola.



Secondo Il Secolo XIX il suo agente Bentancur non sarebbe più così convinto della bontà del trasferimento. Anzi, per l’entourage dell’uruguaiano la soluzione migliore potrebbe essere quella di andare in scadenza con la Samp per poi firmare da febbraio con un’altra squadra. Ovviamente la soluzione sembra innervosire molto Ferrero, che attualmente avrebbe rapporti molto freddi con il potente procuratore sudamericano.