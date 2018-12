Non solo manovre in entrata e questioni legate al campo: la Sampdoria in questo mese di dicembre osserverà con attenzione anche l'evolversi di una situazione che la riguarda oltreoceano, e in particolare in Brasile. Dallo scorso gennaio il terzino Dodò si è trasferito in prestito dai blucerchiati al Santos, dove ha recuperato fiducia e minutaggio. Ora il club bianconero sta cercando di riscattarlo, convincendolo a vestire ancora la maglia del club dello stato di San Paolo.



A mancare ancora è l'accordo tra il giocatore e la squadra. Le indiscrezioni circolate in queste ore in Brasile raccontano di una proposta molto importante da parte del Santos, che avrebbe offerto la cifra più alta possibile, corrispondente al tetto salariale: 400.000 reais al mese, al cambio poco più di 91.000 euro. Secondo terra.com.br i dirigenti del Santos avrebbero parlato di una trattativa in fase avanzata. L'agente di Dodò, Junior Pedroso, avrebbe invece negato l'esistenza di una simile offerta.