La vicenda legata al futuro di Jeison Murillo si tinge di giallo. L'accordo tra il calciatore e il Galatasaray pareva ormai cosa fatta, ma secondo le ultime indiscrezioni il difensore della Sampdoria avrebbe deciso di rifiutare il trasferimento ad Istanbul.



A causare la decisione dell'ex Inter e Valencia sarebbe stata la situazione politica in Turchia. Le tensioni politiche e sociali del paese avrebbero, stando a Il Secolo XIX, sconsigliato un trasferimento a Murillo e famiglia. La Samp comunque pare intenzionata a salutare il calciatore, anche per non pagare i 13 milioni di euro previsti dal riscatto.



Secondo Sampdorianews.net due società spagnole si starebbero muovendo con decisione per lui. Si tratterebbe del Deportivo Alaves e soprattutto del Celta Vigo. Quest'ultimo sarebbe in pole per assicurarsi il calciatore classe 1992.