Resta davvero molto difficile da interpretare il futuro dirigenziale della Sampdoria. Questo perchè ieri come previsto è andata in scena a Roma la seconda parte della riunione plenaria dello staff dirigenziale blucerchiato, ma Massimo Ferrero non ha affrontato nuovamente il capitolo rinnovi per i dirigenti in scadenza, ossia Carlo Osti, Massimo Ienca e Daniele Pradè. Nessun accenno, neppure all'aspetto economico, che pure non è secondario in trattative del genere.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX Ferrero avrebbe rimandato ai prossimi giorni una nuova riunione, e questa volta il summit dovrebbe comprendere anche un'offerta economica per i tre dirigenti. Si ipotizzava che l'incontro potesse andare in scena già oggi, perchè si pensava che Ferrero sarebbe salito in Liguria approfittando della grigliata di asado argentino che Giampaolo offrirà a squadra, staff, magazzinieri, impiegati della sede e fisioterapisti (circa 80 persone in tutto) ma l'arrivo del presidente blucerchiato è slittato. Il Viperetta è atteso a Genova tra domani e domenica mattina, e contestualmente incontrerà Pradè, Osti e Ienca.



Ovviamente, quella di Ferrero è una strategia, che presenta però anche dei rischi. Il patron sembra convinto che le firme alla fine arriveranno, ma le offerte per i membri della dirigenza blucerchiata sono concrete: per Osti ci sono Sassuolo e Cremonese, Pradè è nel mirino del Venezia mentre Ienca (attuale segretario generale del club) è stato cercato dalla Roma. Diverso il discorso di Pecini, che ha un contratto sino al 2020. Il ds del settore giovanile è stato corteggiato da tantissime squadre, ma la sua presenza nell'organigramma della Samp verrà valutata solo quando saranno più chiare le scelte a livello societario, e dopo che saranno state assegnate le deleghe e i campi di autonomia ai vari dirigenti. Sul Doria comunque continua ad aleggiare il nome di Stefano Antonelli, ex ds di Bari e Siena, che ciclicamente viene accostato a Corte Lambruschini.