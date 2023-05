La Sampdoria è riuscita a 'sfangare' la scadenza dell'Irpef di aprile. Il versamento degli ormai celebri 1,2 milioni mensili era cruciale per la sopravvivenza blucerchiata perché, come noto, il mancato pagamento avrebbe obbligato il club a versare tutti e 25 i milioni di euro residui in un'unica soluzione a giugno. Il Doria deve ringraziare, per questo motivo, il Colonia che ha riscattato anticipatamente il difensore Julian Chabot.



Il giocatore, in prestito al club biancorosso, è stato acquistato in anticipo sui tempi previsti dalla squadra tedesce permettendo alla Sampdoria di pagare la rata Irpef di aprile. Ciò permetterà alla Samp di non ricorrere ai prestiti delle banche. Nel frattempo, secondo Sampnews24.com proseguono i contatti con gli istituti di credito per la rimodulazione del debito che potrebbe scendere a 90 milioni di euro.



Ciò permetterebbe di invogliare eventuali investitori ad effettuare un aumento di capitale per garantire la continuità aziendale. Altro obiettivo impellente del CdA è saldare il trimestre di stipendi dei calciatori: la scadenza è il 16 maggio, in caso non sai riuscissero a reperire i fondi necessari, arriverebbero dei punti di penalizzazione per la prossima stagione.