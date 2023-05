“Almeno con lui non prendi imbarcate”, ho letto di recente. Detto fatto. La grottesca serata di Firenze ha servito una bella cinquina sulla faccia della Sampdoria, che ha sbragato al Franchi in un contorno paradossale., abbandonato sul seggiolino ma abbandonato anche da una squadra che oggi si è ufficialmente messa pancia all’aria. La Samp si è definitivamente arresa, concedendosi alla brutalità degli avversari., ma le umiliazioni, anche quando ampiamente attese, bruciano sempre. Specie per chi è costretto ad assistere inerme a questo sfacelo.E’ tutto sbagliato, non c’è niente che abbia senso e, per quanto mi riguarda, vorrei chiudere gli occhi e riaprirli al 10 giugno, quando magari - ma non ne sono troppo sicuro - ci verrà concessa la dignità della fine. E’ tutto sbagliato: non saprei neppure da che parte cominciare per unaprovato di recente. Non ho neppure voglia di ripercorrerlo. Lasciamo stare. L’unico desiderio adesso sarebbe quello di spazzare via, con un colpo di spugna, tutto quanto: una società che non ci rappresenta, una squadra indecorosa, un finale osceno.Mentre volano gli stracci, la Sampdoria va a picco e, come ultima beffa, obbligherà i suoi tifosi a sorbirsi ancorada qui al termine della stagione. Si esporrà al pubblico ludibrio mentre tutti i media nazionali, distrattamente, la tratteranno con quell’mentre lei si sta gustando il suo aperitivo a bordo piscina. Mi raccomando, adesso ancora applausi al Ferraris, sostegno incondizionato e qualunquismi sulla maglia sudata. Le istituzioni calcistiche sono a disagio per la situazione della Sampdoria?Un genovese - e me ne frego se era genoano - cantava, guardacaso nella Canzone del Maggio, “Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti”. Ecco, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte, anzi, quel giorno di giugno 2014, c’eravate.Stankovic, in una(contenente anche altre perle come “Se avessimo 6 o 7 punti in più, saremmo in lotta per la salvezza, parente stretta dell’altro aulico aforisma “Se mia nonna avesse le ruote, sarebbe un carretto”), aveva detto “”. Bene, ora forse si è reso conto anche lui chequella parola che sembra un tabù e invece è l’elefante nella stanza. Basta frasi fatte, dichiarazioni precompilate, banalità varie. Toccherà a lui, che per me non se lo merita, in un mondo giusto spetterebbe all'ex presidente, l’onere di sputarla fuori. Poi potremo finalmente chiudere gli occhi, e smetterla di infliggerci questa sofferenza.